Defesa central Sidney Lima deixa Feirense e assina pelo Santa Clara

O defesa central Sidney Lima, que alinhava no Feirense, vai ser jogador do Santa Clara na época 2023/24, anunciou esta terça-feira o clube açoriano da 2.ª Liga. Em comunicado, o conjunto insular adianta que o brasileiro de 26 anos assinou "um contrato válido para as próximas duas temporadas com mais duas de opção".

"Chego aos Açores com muita vontade de representar este clube e esta região. Não vejo a hora de entrar em campo e defender esta camisola, lado a lado com vocês. Um grande abraço e até já", afirmou o defesa, nas primeiras declarações como atleta do Santa Clara, reproduzidas pelo clube.

Sidney Lima estava há duas temporadas no Feirense, tendo feito 33 jogos na época 2022/23. Antes, representou o FC Felgueiras 1932 (em 2020/21, 2019/20 e 2018/19) e os brasileiros Rondoniense, Abecat Ouvidorense, América SP, Serra Branca, Primavera e Ituano.

Além de Sidney Lima, os açorianos contrataram para a temporada 2023/24 o médio Bruno Almeida (que assinou em definitivo pelo clube), os centrais Luís Rocha, Sema Velásquez e Pedro Pacheco, o lateral-direito David Bruno e MT (que renovou o empréstimo).

O Santa Clara vai alinhar na II Liga em 2023/24 sob a liderança do treinador Vasco Matos (ex-adjunto do Casa Pia), após cinco temporadas consecutivas na primeira divisão.