É oficial: Alisson Safira reforça ataque do Santa Clara

O avançado brasileiro Alisson Safira, de 28 anos, ex-Vitória de Guimarães, é reforço do Santa Clara por duas temporadas e meia, anunciou hoje o emblema da II Liga portuguesa de futebol.

"A Santa Clara, Açores -- Futebol, SAD tem o prazer de anunciar a contratação de Alisson Safira", refere a SAD açoriana, acrescentando que o avançado "assina um contrato válido até 30 de junho de 2026".

Safira jogou na última época e meia no Vitória de Guimarães, tendo antes alinhando ao serviço da B SAD, nas I e II Ligas.

"Com formação dividida entre Toledo, Benevento de Itália e Foz do Iguaçu, o avançado representou ainda o Londrina, Almirante Barroso, Gremio Novorizontino, CSA, CRB e Ponte Preta", pode ler-se no sítio oficial dos 'encarnados' de Ponta Delgada.

Nas primeiras palavras como reforço, Alisson Safira assume que chega aos Açores "com muita vontade de vencer" e de poder ajudar os "companheiros a conquistar os objetivos".

O brasileiro é o quarto reforço dos açorianos no mercado de janeiro, depois das contratações dos médios Pedro Ferreira, ex-Aalborg, da Dinamarca, e do cabo-verdiano Yannick Semedo, que atuava no Länk Vilaverdense, e do guarda-redes Denivys Júnior, que pertencia ao Atlético Goianiense, da Série B do Brasil.

Após 16 jornadas, o Santa Clara ocupa o terceiro lugar da II Liga, com os mesmos 33 pontos do Nacional, menos um do que o líder AVS.