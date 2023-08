Gabriel Silva de regresso ao Santa Clara

O Santa Clara anunciou a contratação de Gabriel Silva, avançado brasileiro que regressa em definitivo ao clube. Emprestado pelo Palmeiras na época passada, quando foi o melhor marcador do Santa Clara com 6 golos, o atacante de 21 anos era um alvo do Santa Clara para a presente temporada.Gabriel Silva assina um contrato válido por 4 épocas, tendo a imprensa brasileira avançado um negócio de 1 milhão de euros por 50% do passe (a outra metade fica na posse do Palmeiras).