Garantida está, igualmente, a continuidade de Fernando, autor de 12 golos e 10 assistências no último campeonato. O brasileiro de 25 anos esteve em destaque na reta final da 2ª Liga marcando 4 golos nas últimas cinco jornadas.Os dois avançados marcaram um total de 27 golos na última temporada, representando, metade dos golos da equipa no campeonato, sendo decisivos para garantir a subida de divisão. A SAD açoriana espera que a dupla mantenha o poder de fogo na Liga NOS e contribua com golos para a permanência.O bom desempenho de Fernando despertou o interesse do Rio Ave, mas o Santa Clara só admite vender o brasileiro por uma boa proposta. Atualmente a cláusula de rescisão é de 500 mil euros, mas a SAD pretende prolongar o contrato, aumentando o valor da cláusula.