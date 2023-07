Ítalo emprestado ao FK Ural

O defesa central Ítalo vai jogar nos russos do FK Ural na temporada 2023/24, por empréstimo do Santa Clara, segundo anunciou o clube da Segunda Liga.

"A Santa Clara, Açores -- Futebol, SAD vem por este meio informar a transferência do atleta Ítalo a título de empréstimo para o FK Ural. O defesa central é cedido até julho de 2024 e já está nesta altura ao serviço do emblema russo", anuncia o clube açoriano em comunicado.

O jogador de 21 anos chegou ao Santa Clara na época passada (realizou 14 jogos com a camisola dos insulares), depois de experiências no São Bernardo e no Figueirense do Brasil.

Para a temporada 2023/24, os açorianos contrataram os médios Sarará, Serginho, Bruno Almeida (que assinou em definitivo pelo clube), MT (que renovou o empréstimo) e Klismahn, o extremo Reinaldo, os centrais Luís Rocha, Sidney Lima, Sema Velásquez e Pedro Pacheco e os laterais David Bruno, Lucas Soares e Miguel Pires.