João Bravim reforça baliza do Santa Clara

O Santa Clara anunciou a contratação do guarda-redes brasileiro João Bravim, que chega do Casa Pia. Formado no Cruzeiro, o atleta de 25 anos passou pelo Santos e Alverca antes de assinar pelos casapianos, onde jogava desde 2020. Assina um contrato válido por duas épocas."Estou muito feliz e motivado com a oportunidade de vestir a camisola do Santa Clara, pois sei que mais do que um clube, estarei a representar uma comunidade que se orgulha muito das suas raízes. Queria também agradecer a toda a administração e equipa técnica pela confiança depositada no meu trabalho, estarei à disposição para ajudar em todos os momentos. Farei de tudo para honrar esta camisola", afirmou em declarações ao site do clube.