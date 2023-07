João Ferreira é reforço do Santa Clara

O Santa Clara assegurou a contratação de João Ferreira, sabe. O lateral esquerdo português, de 19 anos, assinou esta terça-feira contrato válido por duas temporadas com o clube açoriano.No último ano e meio, João Ferreira representou o Sporting, por empréstimo do Alverca - clube do qual se desvincula agora para rumar ao Santa Clara. Em 2022/23, contabilizou 10 jogos ao serviço da equipa B dos verdes e brancos, que disputou a Liga 3. Somou, ainda, outras duas partidas nos sub-23.O esquerdino deu os primeiros passos na formação no Olivais e passou, ainda, pelo Sacavenense, Alta de Lisboa, Loures e Alverca.