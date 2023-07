Lucas Soares assina pelo Santa Clara

O lateral Lucas Soares, que nas últimas duas épocas alinhou no Casa Pia, vai jogar no Santa Clara na temporada 2023/24, revelou o clube açoriano.

"A Santa Clara, Açores -- Futebol, SAD tem o prazer de anunciar a contratação do atleta Lucas Soares. O lateral brasileiro assina um contrato válido até junho de 2027", adianta o emblema insular em comunicado.

O atleta de 25 anos representou o Casa Pia nas últimas duas temporadas (onde realizou 66 jogos), por empréstimo do Alverca. Lucas Soares chegou a Portugal proveniente do Cruzeiro do Brasil na temporada 2018/19 para jogar no Alverca, tendo ainda passado pelo Vitória de Guimarães (por empréstimo do clube ribatejano) antes de rumar aos gansos.

"Para mim é uma felicidade enorme abraçar este projeto, as expectativas são muito altas e quero ajudar o clube a atingir os seus objetivos. Não vejo a hora de vestir esta camisola e sentir o carinho dos adeptos no estádio", afirmou o lateral em declarações reproduzidas pelo clube.

Para a temporada 2023/24, os açorianos contrataram os médios Sarará, Serginho, Bruno Almeida (que assinou em definitivo pelo clube), MT (que renovou o empréstimo) e Klismahn, o extremo Reinaldo, os centrais Luís Rocha, Sidney Lima, Sema Velásquez e Pedro Pacheco e os laterais David Bruno, Lucas Soares e Miguel Pires.

O Santa Clara vai alinhar na Segunda Liga em 2023/24 sob a liderança do treinador Vasco Matos (ex-adjunto do Casa Pia), após cinco temporadas consecutivas na primeira divisão.