Lustenau corresponsabilizado por causa de Boateng

A FIFA irá corresponsabilizar o clube austríaco que contratou Keneddy Boateng, central que assinou contrato com o Lustenau, no caso que opõe o Santa Clara ao jogador togolês. O Santa Clara avançou com a queixa na FIFA por entender que acionou a cláusula de renovação com o atleta de 26 anos e, por isso, Boateng estaria obrigado a apresentar-se ao serviço dos açorianos.apurou que caso a FIFA considere Boateng culpado, o clube austríaco terá de ressarcir os açorianos no valor da cláusula de rescisão, ou seja, 4 milhões de euros.