Miguel Pires reforça Santa Clara

O Santa Clara oficializou a contratação de Miguel Pires, o médio de 21 anos que chega aos Açores proveniente do Alverca para assinar um contrato válido por 3 épocas. Formado no Benfica, Cova da Piedade, Amora e Alverca, Miguel Pires fez 28 jogos, 4 assistências e 2 golos no clube ribatejano. Nas primeiras declarações como atleta do Santa Clara, o médio diz querer ajudar o clube a regressar à 1ª Liga. "Estou muito grato pela oportunidade que me foi dada de jogar neste grande clube, espero conseguir ajudar a colocar o clube no lugar que merece".