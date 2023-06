MT cedido ao Santa Clara mais uma temporada

Matheus Araújo, mais conhecido por MT no mundo do futebol, vai continuar a vestir a camisola do Santa Clara por mais uma temporada. O Vasco da Gama, do Brasil, através de um comunicado publicado no portal oficial do clube, informou que o empréstimo do defesa-esquerdo ao emblema açoriano foi prolongado por mais uma época e deu ainda a conhecer que no acordo ficou estabelecido um aumento do valor da cláusula de opção de compra.Recorde-se que o lateral brasileiro chegou aos Açores no verão passado e que daí para cá realizou 23 partidas pelo Santa Clara.