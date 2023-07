Nélson Junior troca o Mafra pelos sub-23 do Santa Clara

O jovem avançado Nélson Junior deixou o Mafra e assinou por uma temporada com a equipa de sub-23 do Santa Clara. O atacante é filho do antigo guardião leonino, Nélson Pereira, e fez toda a formação no clube leonino antes de passar pelo futebol norte-americano de onde regressou para jogar no Mafra. Agora o atacante inicia uma nova etapa no clube açoriano.