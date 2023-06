Novos equipamentos apresentados por sócios pelas 9 ilhas

Foram hoje apresentados, no site do clube, os novos equipamentos do Santa Clara, de forma particularmente original. Num périplo de 9 dias pelas 9 ilhas do arquipélago, os açorianos vestiram os adeptos com as novas camisolas, agora da Umbro."Ano após ano, as pessoas passam mas o clube fica", começaram por publicar os açorianos, prosseguindo a apresentação: "Foram eles [os adeptos], em todas as ilhas, que deram corpo pela primeira vez àquela que será a nossa 'pele' este ano.""A Cláudia vive na ilha de São Miguel e é sócia do Santa Clara; na ilha de Santa Maria, José, sócio do Santa Clara, não perde um único jogo nosso; Yasmin, apoia fervorosamente o Santa Clara desde a ilha Terceira; a Andreia não consegue esconder a felicidade de ter sido a primeira pessoa a vestir a nova camisola do Santa Clara na ilha de São Jorge; o futebol esteve sempre presente na vida dos gémeos Filipe e Nuno, que apoiam incondicionalmente o Santa Clara desde a ilha do Pico; na ilha do Faial, o Pedro vibra com as vitórias do Santa Clara como se estivesse no Estádio de São Miguel; na ilha Graciosa, o Rui já está equipado a rigor para festejar os golos do Santa Clara; na ilha das Flores, os sócios Diogo e Tiago vestem orgulhosamente a nossa 'pele'; na ilha do Corvo, o Bruno e a Adriana estão unidos pelo amor à camisola", descrevem os responsáveis do clube, com cada referência ilustrada com fotos dos adeptos equipados a rigor.