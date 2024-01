Pedro Pacheco eleito o melhor defesa de dezembro

Pedro Pacheco, do Santa Clara, foi eleito o Defesa do Mês de dezembro na Liga Sabseg.O central português, de 26 anos, recebeu 11,94% dos votos dos treinadores principais da competição e superou Ousmane Diao (Mafra) e Clayton (AVS SAD), com 10,45% e 7,46% das escolhas, respetivamente.Em dezembro, Pedro Pacheco foi totalista nos quatro encontros realizados (3 vitórias e 1 empate) pela formação orientada por Vasco Matos, que lidera de forma isolada no fim da 1.ª volta. O defesa, que rumou aos Açores no início desta época, oriundo do Mafra, apontou 2 golos e somou 23 recuperações de bola nessas quatro partidas.