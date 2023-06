Pedro Pacheco reforça Santa Clara

O defesa central Pedro Pacheco, de 26 anos, ex-jogador do Mafra, vai alinhar no Santa Clara na temporada 2023/24, anunciou o clube da Liga SABSEG.

"A Santa Clara, Açores -- Futebol, SAD tem o prazer de anunciar a contratação de Pedro Pacheco. O defesa central, de 26 anos, assina um contrato válido até ao final da época 2023/2024, com opção de mais uma temporada mediante o cumprimento de objetivos", adianta o emblema insular, em nota de imprensa.

Nas primeiras declarações como atleta do Santa Clara, reproduzidas pelo clube, Pacheco fixa como objetivo o regresso ao principal escalão do futebol nacional. "Estou muito feliz por me juntar à família do Santa Clara. Quero mandar um abraço aos adeptos e dizer que sou mais um para ajudar o clube a tentar alcançar o seu principal objetivo: o regresso à Liga", afirmou.

A SAD açoriana realça que o reforço foi internacional português nos escalões de sub-19 e sub-20, tendo ainda feito parte do plantel que conquistou o campeonato da Suíça na época 2015/16, ao serviço do Basileia.

Pedro Pacheco representou o Mafra nas últimas duas temporadas, no qual realizou 71 jogos e apontou seis golos. Antes, passou pelo Amarante e pelos suiços YF Juventus e FC Rapperswil-Jona, por empréstimo do Basileia, clube no qual fez a formação.

O Santa Clara vai alinhar na Liga SABSEG em 2023/24 sob a liderança do treinador Vasco Matos (ex-adjunto do Casa Pia), após cinco temporadas consecutivas na primeira divisão.