O Santa Clara conta apenas com nove jogadores com contrato para a próxima temporada. A formação açoriana, que garantiu a promoção à Liga NOS, vai, por isso, promover uma profunda remodelação no plantel para 2018/19. Do onze base que garantiu a subida apenas existe ligação com o guarda-redes Serginho, os médios Diogo Santos, Pacheco e Osama Rashid e o avançado Fernando. O plantel conta ainda com Minhoca, Rafael Batatinha, Alfredo Stephens e Guilherme, mas não é certo que estes quatro jogadores continuem no grupo.

O primeiro jogador a sair deverá ser o avançado Guilherme, que está atualmente emprestado ao Al-Batin, da Arábia Saudita, onde marcou 5 golos em 10 jogos, podendo ser transferido, em definitivo, no decurso do defeso. Os avançados Rafael Batatinha e Alfredo Stephens também não foram muito utilizados pelo técnico Carlos Pinto e a sua continuidade vai depender da vontade do próximo treinador do Santa Clara.

Relativamente a jogadores com propostas para renovar contrato a administração da SAD pretende manter no plantel os defesas João Reis e Accioly; o médio Kaio e os avançados Pineda e Clemente. A experiência de alguns e a margem de progressão de outros torna-os importantes na nova época. Segurar Fernando Entretanto, a SAD quer prolongar o contrato com o avançado Fernando, que está a ser cobiçado pelo Rio Ave. A administração vai reunir-se com o empresário do avançado, de 25 anos, autor de 12 golos na 2ª Liga, para tentar prolongar o contrato por duas épocas. Neste momento, o brasileiro tem contrato até 2019 e uma cláusula de rescisão de 500 mil euros.

Autores: Luís Pedro Silva