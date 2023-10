Registo defensivo de elite coloca o Santa Clara no topo da Europa

Ao cabo de seis jornadas, o Santa Clara já conseguiu impressionar tudo e todos com os números estabelecidos no que ao registo defensivo diz respeito. No arranque da edição de 2023/24, que para os açorianos simbolizou o regresso à Liga Sabseg, os dados são muito positivos, com apenas um golo encaixado nos principais seis jogos do campeonato.A formação de Vasco Matos tem sido um osso duro de roer para os ataques adversários e este atributo permite-lhe, inclusive, andar no topo da Europa. Ora, olhando para a Liga Betclic, para a Liga Sabseg e para as primeiras e segundas ligas dos principais países europeus - Alemanha, França, Inglaterra, Espanha e Itália -, rapidamente se percebe que apenas uma equipa consegue igualar o patamar de elite do Santa Clara.Trata-se do Brescia, da Serie B de Itália, que também começou a participação no segundo escalão daquele país apenas com um tento encaixado, mas neste caso ao cabo de cinco partidas.Convém recordar que o Santa Clara defronta o Ac. Viseu esta sexta-feira, num jogo em que vai procurar dar continuidade à segurança defensiva que tem demonstrado até então.