Ricardinho realça atitude: «O importante é criar laços e um grupo forte»

O Santa Clara venceu o Chaves por 2-0, golos de Miguel Silva e Bruno Almeida. No final da partida, Ricardinho realçou o bom entrosamento da equipa.

"O importante é criar laços e um grupo forte. É também preciso assimilar as ideias do treinador. Estes jogos serviram para nos conhecermos melhor dentro e fora do campo", afirmou.

O médio português destacou ainda que o grupo está a trabalhar da forma correta: "Em todos os jogos é importante ter uma atitude positiva e competitiva, sempre dentro das ideias do treinador, entrando para ganhar de maneira a que as coisas saiam de forma natural. Depois, com vitórias, a confiança vai crescendo e tudo se torna melhor".

O Santa Clara regressa hoje a São Miguel para preparar a estreia oficial, sábado, diante do Tondela, para a Allianz Cup.