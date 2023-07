Rui Cordeiro processado

A SAD do Santa Clara avançou com um processo judicial contra o antigo presidente Rui Cordeiro, no valor de 1,4 milhões de euros, pela "prática de atos e tomada de decisões, comportamentos, e atuações de gestão ilícita e danosa para os legítimos interesses societários". A decisão foi tomada unanimemente pelos acionistas, em janeiro, com o processo a dar entrada no dia 12 de julho.Ao jornal Açoriano Oriental, Rui Cordeiro afirmou tratar-se de uma vingança por parte dos atuais acionistas da SAD e que com ele o clube não teria descido. "Quem deveria ser processado era este Conselho de Administração, que fez o Santa Clara descer de divisão, perder 3 milhões de euros por época, provenientes da Sport TV, e que tem um diretor desportivo, Klauss Câmara, a ganhar mais de 18 mil euros mês por 14 meses, que percebe tanto de bola como eu de astrologia, ou seja: zero", atirou o ex-presidente.