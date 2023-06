SAD do Santa Clara quer segurar plantel

O Santa Clara quer manter grande parte do plantel que terminou na última posição da 1ª Liga, garantiu o líder da SAD, Bruno Vicintin. O empresário assumiu que o objetivo é voltar o mais rápido possível ao primeiro escalão e para isso conta com grande parte do plantel. “Do onze que jogou com o Benfica, só devem sair quatro”, disse à RTP Açores. São os casos de Bruno Jordão e Matheus Babi, que terminam o empréstimo, e Ygor Nogueira, que tem propostas tentadoras, apesar do clube querer segurá-lo. Bruno Vicintin revelou que, apesar de vários atletas terem tido propostas, só venderá em caso de oferta irrecusável. Quanto a reforços, o objetivo passa por ir buscar atletas experientes, tanto na 2ª Liga como na 1ª Liga. O Santa Clara perspetiva um orçamento a rondar os 5 a 6 milhões de euros.