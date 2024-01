SAD do Santa Clara resiste ao assédio por Ricardinho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar da muita cobiça de que tem sido alvo, Ricardinho não vai sair do Santa Clara na atual janela de transferências.Segundo apurou, foram vários os emblemas que tentaram contratar o extremo ainda em janeiro - Portimonense, Chaves, Sivaspor (Turquia) e Banyias (Emirados Árabes Unidos), mas todos receberam a mesma resposta: não há negócio possível nesta fase do campeonato.Os clubes acima mencionados pretendiam levar o jogador num cenário de empréstimo com opção de compra, possibilidade que foi de pronto afastada pela SAD dos açorianos, que considera Ricardinho inegociável e imprescindível na busca pelos objetivos traçados.Esta temporada, o extremo leva 23 jogos somados, ao cabo dos quais leva um golo e três assistências. O jogador, de 25 anos, está vinculado ao Santa Clara até 2025 e tem uma cláusula de 15 M€.