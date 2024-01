Transferência de Safira deve ficar hoje oficializada

O Santa Clara anunciou as contratações de Yannick Semedo e Pedro Ferreira, confirmando a notícia do nosso jornal. O caboverdiano assina por época e meia e chega a custo zero, depois de ter rescindido com o Länk Vilaverdense. A U. Leiria também mostrou interesse, mas o Santa Clara, clube que Yannick Semedo representou em 2014/15, ganhou a corrida. "É um regresso a uma casa que me diz muito. Estava escrito que teria de voltar aqui.", disse o médio. Já Pedro Ferreira chega do Aalborg e assina até 2026. Formado no Sporting, o médio esteve nas últimas três épocas na Dinamarca: "Quero ser mais um para ajudar a colocar o Santa Clara no patamar que merece estar."

Hoje deve ficar oficializada a transferência de Safira. O avançado brasileiro de 28 anos já se despediu dos companheiros do Vitória de Guimarães, clube com o qual tinha contrato até 2025 e que garante uma verba com a saída a título definitivo.