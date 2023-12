Santa Clara acusa Rabo de Peixe de outras tentativas de agressão no final do jogo

O Santa Clara respondeu ao comunicado do Rabo de Peixe relativo às agressões ocorridas no jogo de juniores entre os dois emblemas, no qual dois jogadores do equipa da casa foram expulsos por agressão a um atleta dos encarnados de Ponta Delgada.A direção do Santa Clara diz que reagiu com "estupefação" ao ver que o Rabo de Peixe pretende "transformar uma medida preventiva num ato provocatório", referindo-se ao facto de se ter apresentado em casa do adversário acompanhado por seguranças privados.O clube da 2ª Liga acusa o adversário de não referir outras tentativas de agressão. "No final do jogo um atleta da equipa de juniores do CDRP – por sinal também ex-atleta do Santa Clara -, acompanhado do seu pai e de mais dois elementos, perseguiram, ameaçaram e tentaram agredir o nosso treinador Luís Gamboa, que se fazia acompanhar pela filha menor de idade. Felizmente, estes últimos foram a tempo de conseguir fugir para o interior do autocarro da equipa do Santa Clara", pode ler-se no comunicado."Apesar de algumas agressões e injúrias de que foram alvo, os referidos elementos de segurança privada tiveram sempre uma atitude passiva, no sentido de tentar acalmar os ânimos e, claro, garantir a segurança de toda a comitiva do Santa Clara", continua o clube que repudia o facto de o Rabo de Peixe não ter "demonstrado qualquer interesse ou preocupação pelo estado de saúde do atleta que necessitou de tratamento hospitalar."