Santa Clara coloca processo na FIFA de 4 milhões de euros contra Kennedy Boateng Em causa o facto do central ter assinado um contrato até junho de 2024 com o Austria Lusteneau quando o atleta ainda tem um vínculo laboral com os açorianos





• Foto: Nuno Gomes