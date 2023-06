Santa Clara confirma saída de Pierre Sagna

O Santa Clara anunciou esta quarta-feira a saída de Pierre Sagna, ao abrigo de uma cláusula no contrato do defesa direito que o permitia deixar o clube em caso de descida de divisão.O lateral de 32 anos despede-se dos Açores após 74 jogos, com o clube a agradecer o seu profissionalismo. Na mensagem de despedida, o atleta agradece aos adeptos. "Quero agradecer o apoio incondicional durante estes três anos e meio e, em especial neste último ano tão difícil para todos. Para mim é complicado dizer adeus a uma casa que me acolheu tão bem mas faz parte do futebol. Foram três anos e meio fantásticos, onde passámos momentos incríveis e outros menos bons mas houve uma coisa que nunca faltou, o vosso apoio".