Santa Clara contrata Reinaldo

O Santa Clara anunciou esta terça-feira a contratação do extremo brasileiro Reinaldo, de 22 anos, ex-Athletico Paranaense. Formado no Criciúma, o jogador assinou por três anos, com mais um de opção."Estou muito feliz e motivado por fazer parte deste clube histórico. Quero fazer uma boa temporada, ajudar a equipa e dar muitas alegrias ao povo açoriano", afirmou Reinaldo, nas primeiras declarações como jogador do Santa Clara.