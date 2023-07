Santa Clara derrota Al Hazem em teste de pré-temporada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Santa Clara derrotou, ontem, o Al Hazem da Arábia Saudita, por 1-0, em particular disputado em Freamunde. Depois de uma primeira parte dividida, os açorianos entraram melhor na segunda parte, tendo marcado o único golo por João Marcos, assistido por Reinaldo. No final do encontro, o avançado brasileiro de 23 anos, mostrou-se satisfeito. "Estou muito feliz pelo golo e o trabalho da nova equipa técnica creio que beneficia também o meu futebol", concluiu.