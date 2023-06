Santa Clara empresta Rildo ao Portimonense e recebe Klismahn

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Santa Clara e Portimonense chegaram a acordo para a cedência, por empréstimo, do médio Gustavo Klismahn. Em sentido contrário, o avançado Rildo Filho é emprestado aos algarvios até ao final da época.



Em comunicado de imprensa, é revelado que ambas as SAD têm opção de compra sobre os referidos atletas. Klismahn vai representar o quarto clube em Portugal, depois das passagens pelos Sub-23 do Estoril-Praia, Alverca e Portimonense, equipa onde realizou 19 partidas na época passada.