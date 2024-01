Santa Clara lidera corrida por Yannick Semedo

Um dos jogadores do Länk Vilaverdense, juntamente com Harramiz, que avançou para a rescisão de contrato unilateral devido a salários em atraso, Yannick Semedo está em negociações avançadas para reforçar o Santa Clara, confirmou. O cabo-verdiano tem outros clubes no seu encalço, inclusivamente da 1.ª Liga, mas são os açorianos que surgem melhor posicionados nesta fase para garantir os seus serviços.Ainda com alguns detalhes para ultimar antes da mudança se tornar oficial, entre os quais o processo de saída dos minhotos, o médio cabo-verdiano, de 28 anos, tem em cima da mesa uma proposta para assinar por uma época e meia com o emblema açoriano, que procura o regresso ao principal escalão do futebol português e ocupa atualmente o 2.º lugar da Liga Sabseg.Este poderá ser inclusivamente um regresso de Yannick Semedo ao Santa Clara, onde esteve em 2014/15, embora não tenha somado qualquer minuto.