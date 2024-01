Santa Clara oficializa reforços

Os médios Pedro Ferreira e Yannick Semedo já são atletas do Santa Clara, com o clube açoriano a oficializar os reforços. Yannick Semedo assina por época e meia, chegando a custo zero proveniente do Lank Vilaverdense, apesar da proposta feita anteriormente pela U. Leiria. No regresso aos Açores, onde representou o Santa Clara na época 2014/15, o atleta de 28 anos mostrou-se confiante: "É um regresso a uma casa que me diz muito. Estava escrito que teria de voltar aqui. Estou com muita vontade de ajudar os meus companheiros na luta pelos nossos objetivos. Vou ser mais um a dar a vida pelo clube e pelo povo açoriano".

Já Pedro Ferreira (25 anos) chega do Aalborg e assina até junho de 2026. Formado no Sporting, o médio esteve nas últimas três temporadas na Dinamarca. "Venho com muita vontade de ajudar um grupo que já está a fazer um trabalho fantástico nesta época. Quero ser mais um para ajudar a colocar o Santa Clara no patamar que merece estar".