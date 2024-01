Santa Clara reforça a baliza com Denivys Júnior

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes brasileiro Denivys Júnior, que alinhava no Atlético Goianiense, da Série B brasileira, vai reforçar o Santa Clara, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol.

"A Santa Clara, Açores -- Futebol, SAD tem o prazer de anunciar a contratação de Denivys JR", pode ler-se no sítio oficial da SAD açoriana.

O jovem de 22 anos fica ligado aos 'encarnados' de Ponta Delgada até 30 de junho de 2026, ficando "com mais uma temporada de opção".

"Formado no Cruzeiro, o guardião brasileiro conta também com passagens por Athletic MG e Atlético Goianense", acrescenta o Santa Clara.

Nas primeiras declarações como reforço, Denivys Júnior mostra-se "muito feliz pela oportunidade" que o clube lhe deu e destaca que o "grande sonho" que sempre teve em "chegar ao futebol europeu" foi alcançado.

Denivys Júnior é o terceiro reforço anunciado pelo Santa Clara no mercado de janeiro, depois das contratações dos médios Pedro Ferreira, ex-Aalborg, da Dinamarca, e do cabo-verdiano Yannick Semedo, que atuava no Länk Vilaverdense.

Após 16 jornadas, o Santa Clara ocupa o terceiro lugar da II Liga, com os mesmos 33 pontos do Nacional, segundo, e menos um do que o líder AVS.