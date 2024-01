Santa Clara reforça defesa com Rafael Santos

O Santa Clara acaba de oficializar a contratação do central Rafael Santos. O defesa de 25 anos troca o Moreirense pelo líder da 1ª Liga, assinando um contrato válido até junho de 2026. Formado no Flamengo, Rafael Santos jogou ainda no APOEL antes de vir para o futebol português. O defesa já está ao dispor do técnico Vasco Matos e chegou com vontade de ajudar o Santa Clara a subir de divisão.





"Estou muito feliz por assinar por este grande clube, venho com muita vontade de ajudar os meus colegas a atingir os objetivos do clube e de ser mais um a representar o povo açoriano dentro de campo", afirmou, citado pelo departamento de comunicação.