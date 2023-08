Santa Clara salda dívida à Gestifute

O Santa Clara anunciou ter chegado a acordo com a Gestifute, para o pagamento de uma dívida de cerca de 1 milhão de euros, relativo à intermediação das transferências dos atletas Zaidu Sanussi, em 2020, e Fábio Cardoso, em 2021, para o FC Porto.Segundo o clube açoriano, o acordo com a empresa gerida pelo empresário Jorge Mendes evita "um potencial prejuízo futuro, nomeadamente com intervenção do Tribunal Arbitral do Desporto".