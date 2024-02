Santa Clara vai mudar de emblema: estas são as três opções que vão a votos

É uma vontade antiga do clube e associados e hoje conheceu um novo passado: o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Clube Desportivo Santa Clara apresentou as três propostas de emblemas que passaram à fase final, ou seja, que serão colocados a votação perante os sócios.

Segundo o presidente da MAG, Eduardo Medeiros, foram recebidas 154 propostas, de pessoas singulares e empresas, tendo sido escolhidas três. "Tivemos muita dificuldade na escolha pela qualidade e número de propostas, mas presidiram a clareza, a simplicidade, objetividade na aplicação prática, e o facto de a marcar corresponder a uma identidade. É preciso ter uma identidade própria e uma marca. Um clube, uma SAD, um futuro em união".

Já Klauss Câmara, CEO da SAD, ressalva a importância do novo emblema representar uma região. "É preciso explicar a importância de um novo emblema. Desde logo pela representatividade nacional e internacional. É muito importante ter um novo símbolo e uma nova marca, que seja exclusiva. Que seja um símbolo leve, simples, objetivo, que represente a história mas também projete o futuro e tenha a diáspora. Acima de tudo, que todos os sócios possam identificar-se com este emblema, que tenha impacto e o meu maior desejo é que seja um marco na história do Santa Clara. Que deixemos um legado com uma nova identidade e um futuro brilhante".

Os três emblemas serão presentes aos sócios em assembleia geral ainda sem data.

As propostas finalistas são as de Filipe Sousa, que obteve a maior pontuação (90,33 pontos), Moreira Design, de Cristina Moreira (72,33), e Sérgio Esteves Marques Unipessoal (67,33).