Santa Clara visita escola em Rabo de Peixe

O avançado brasileiro Gabriel Silva e o guarda-redes João Afonso estiveram esta sexta-feira na Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, em São Miguel, onde confraternizaram com os muitos alunos da instituição. Numa ação de responsabilidade social que levou os dois atletas a conviver com os estudantes, partilhando as suas histórias de vida e, até, jogando uma partida no recinto da escola.Para Gabriel Silva, iniciativas destas são importantes. "Não só para as crianças como também para nós. Somos jogadores de futebol mas temos a noção que somos modelos para os mais novos. É sempre bom dedicar algum tempo a estas pessoas que tanto nos admiram e apoiam. Foi muito bom receber todo este carinho", afirmou.