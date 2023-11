TAD aceita providência do Santa Clara

O Tribunal Arbitral do Desporto aceitou a providência cautelar interposta pela SAD do Santa Clara, relativamente ao castigo de um jogo à porta fechada, aplicado pela Federação Portuguesa de Futebol, anunciou o clube açoriano.Em causa a punição do Conselho de Disciplina devido ao sistema de videovigilância do Estádio de São Miguel apresentar deficiências. Desta forma, a receção ao Marítimo, agendada para este domingo, vai poder ter público nas bancadas.