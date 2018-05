O interesse de Boavista e Tondela está a dificultar a concretização de um dos objetivos da SAD no regresso ao principal escalão do futebol português: a renovação de contrato de João Reis, o elemento mais utilizado por Carlos Pinto na última temporada (42 jogos/3 golos), que expira a 30 de junho.

Extremo de origem, adaptado a defesa-esquerdo, João Reis demonstrou enorme polivalência e regularidade ao longo do campeonato, sendo um dos elementos que o clube pretende manter e ao qual apresentou uma proposta.

Formado no Louletano, o futebolista, de 25 anos, mudou-se, em 2013/14, para o Farense. Um ano depois assinou pelo Chaves, ao serviço do qual conquistou um 3º e um 2º lugar na 2ª Liga. Apesar da subida de divisão, assinou pelo Santa Clara, onde, mais uma vez, conseguiu a promoção ao fim da segunda temporada. Agora que vai estrear-se na Liga NOS, falta apenas definir qual o emblema que vai ostentar na camisola.

Negociações com treinador

O diretor-geral do Santa Clara, Diogo Boa Alma, regressa hoje a Lisboa, após um período de férias no estrangeiro, devendo fechar a contratação do novo treinador. Em cima da mesa estiveram os nomes de José Couceiro e Daniel Ramos, que declinaram os convites, sendo, agora, provável a aposta num treinador sem experiência na Liga principal.



Autor: L.P.S.