Varzim, U. Madeira e Académica apresentaram queixa contra o Santa Clara por o treinador inscrito na ficha desses jogos (os últimos fora), Luís Pires, não estar presente. O líder da 2ª Liga é orientado por Carlos Pinto, que apenas tem o nível 2, quando é exigido o nível acima para treinar no segundo escalão. Os açorianos arriscam uma multa entre 1.785 e 8.925 euros por cada infração (conforme o Artigo 96º - A do Regulamento Disciplinar da Liga).

A situação tem-se arrastado ao longo da época, mas nunca foi denunciada. Como as equipas de arbitragem não fazem a chamada para identificar os intervenientes, o Santa Clara tem indicado Luís Pires, coordenador das camadas jovens que não acompanha a equipa nos jogos fora e em casa fica na bancada, apesar de constar no site da Liga como técnico principal.

No último domingo, o delegado ao jogo do Varzim, Alexandre Vila Cova, decidiu quebrar a ‘regra’, solicitando ao árbitro Bruno Rebocho que fossem identificados os intervenientes. "Apresentámos queixa antes do jogo, porque o treinador inscrito (Luís Pires) não estava presente. Quem esteve no banco foi Carlos Pinto", revela a Record o presidente da SDUQ do Varzim, Pedro Faria. "Não queremos ser beneficiados ou prejudicados, mas os regulamentos são claros", acrescentou.

Carlos Pinto, de 45 anos, regressou ao Santa Clara em dezembro de 2016, depois de ter iniciado essa época no Paços de Ferreira. Nos castores, era ‘substituído’ por Vasco Seabra, que viria a rendê-lo no cargo. Era, de resto, Seabra quem comparecia nas entrevistas de final do jogo, um dos deveres consignados no regulamento.



Açorianos falam de jogos de bastidores



O presidente da SAD do Santa Clara, Rui Cordeiro, desvaloriza estas queixas. Luís Pires é formalmente o técnico principal da equipa açoriana em todos os jogos da 2.ª Liga, situação que se vai manter, pelo menos, até ao final do campeonato, mesmo com multas para o clube e para Carlos Pinto (ainda na última ronda foi punido em 375 euros por dar instruções para o relvado). "Esta situação é do conhecimento da Liga e o míster Carlos Pinto já está a frequentar o curso de 3.º nível para ficar habilitado a ser inscrito como treinador principal", referiu, acrescentando: "Estas queixas representam os jogos de bastidores típicos no final dos campeonatos. Vão procurar vitórias na secretaria, mas nos Açores só ganhamos dentro do relvado. Sempre que estivemos na luta pela subida, isto aconteceu. Vamos fazer tudo para levar os Açores à 1.ª Liga, porque fazemos falta ao futebol português."