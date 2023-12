Triunfo ao cair do pano leva Santa Clara ao topo da Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Santa Clara continua imbatível a sua campanha na 2.ª Liga ao somar a oitava vitória nos 13 jogos disputados na competição que lidera, com 29 pontos, mais um que o AVS SAD, sem derrotas. O triunfo por 3-2 conseguido em Tondela aos 90'+1 com o golo de Paulo Henrique ganha maior relevância ao avaliar o desempenho das equipas nos principais campeonatos dos Big 5, assumindo a equipa comandada por Vasco Matos lugar de destaque.

Olhando para as ligas mais competitivas de Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França, constata-se que a invencibilidade do Santa Clara só tem par na Alemanha, onde St Pauli (2.ª Liga) e Bayer Leverkusen (Bundesliga) também ainda não perderam. Nas segundas ligas de Itália e Inglaterra, Parma e Ipswich contam duas derrotas, em França Auxerre, Angers e Grenoble têm três e em Espanha Leganés, Sp. Gijón e Racing de Ferrol levam quatro.

Nos patamares mais altos da Europa, além do Bayer Leverkusen que também ainda não perdeu, não há quem iguale a invencibilidade do Santa Clara: em Espanha, Girona e Real Madrid têm uma derrota nas 16 jornadas realizadas, à semelhança do Liverpool, em Inglaterra; na Ligue 1, Nice e PSG também têm uma derrota em 15 jogos, assim como Inter e Juventus na Série A (os líderes da 2.ª Liga disputaram 13 partidas).