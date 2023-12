Vasco Matos e o duelo com o Marítimo: «Não adianta ganhar estes jogos e depois não ganhar outro»

Vasco Matos antevê a partida com o Marítimo (domingo, 15h30) como um jogo onde vão estar em disputa mais do que 3 pontos. Para o treinador açoriano - que vai cumprir castigo e por isso não estará no banco - a sua equipa tudo fará para conquistar o triunfo. "É um dérbi, um jogo importante e especial, contra um candidato. Quando ganhamos esses jogos, saímos reforçados. Mas não adianta ganhar estes jogos e depois não ganhar outro", atirou. Perante a equipa mais forte a jogar na condição de visitante, o treinador do Santa Clara diz que será preciso muito rigor dos seus jogadores. "Será um jogo muito intenso, não tenho dúvidas, e vai definir-se no pormenor. Por isso, podem esperar um Santa Clara organizado, concentrado, contra uma equipa que tem ambições fortes e, fora de portas, é a melhor equipa do campeonato. Temos de estar bastante alerta, sendo rigorosos, exigentes, e continuar o nosso caminho. Temos feito coisas boas, mas temos de continuar. Não dá para desligar a ficha".Entretanto, David Bruno já foi submetido a uma operação à rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Uma operação que decorreu com sucesso no Porto.