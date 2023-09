Vasco Matos: «Realço o trabalho coletivo e a força deste grupo»

O Santa Clara continua sem sofrer qualquer golo na Liga SABSEG, depois de ter vencido o Feirense por duas bolas a zero, como visitante.Vasco Matos, treinador dos açorianos, considera o resultado "uma excelente vitória, onde entramos bem e consolidamos o nosso trabalho". "A equipa entrou muito bem durante a primeira meia hora de jogo e dominou, tal como queriamos. Criou bastantes oportunidades de perigo e manteve a segurança em campo", enfatizou o técnico.No que toca à baliza sem golos pela quarta vez consecutiva, Vasco Matos realça que o segredo está no "trabalho coletivo". "Tento ver todo o plano, porque os jogadores da frente também trabalham muito bem sem bola e são grande parte de todo o nosso processo, que está constantemente a melhorar".O treinador do Santa Clara realçou ainda o facto de não olhar para a tabela classificativa, mesmo com o Santa Clara em primeiro lugar: "Não olhamos para a classificação, porque queremos continuar assim e a desafiarmo-nos constantemente", disse.Após esta pausa internacional, o Santa Clara recebe o Penafiel, nos Açores, para a quinta jornada da Liga SABSEG.