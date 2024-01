Vasco Matos: «Temos de continuar com humildade»

Apesar de o Santa Clara carimbar o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal após os penáltis com o Nacional (), Vasco Matos diz não considerar que o encontro desta quinta-feira tenha sido "sofrido"."Não acho que tenha sido um jogo sofrido. O que interessa é a consistência que a equipa demonstrou no jogo. Temos de continuar com humildade. Todos os jogos são difíceis e temos de olhar jogo a jogo. Temos jogo no domingo, com a União de Leiria, para o campeonato, por isso há que gerir as cargas dos jogadores", começou por dizer o técnico dos açorianos, apontando o foco: "Agora, é focar no campeonato. Foco total e, quando chegar a Taça, depois pensamos nisso".