Vinícius Lopes chega ao Santa Clara por empréstimo do Botafogo

O avançado Vinícius Lopes, que na última época jogou nos belgas do RWD Molenbeek, vai alinhar no Santa Clara por empréstimo do Botafogo do Brasil, revelou esta segunda-feira o clube da Liga Sabseg.

"A Santa Clara, Açores - Futebol, SAD, tem o prazer de anunciar a contratação de Vinícius Lopes. O avançado, de 24 anos, chega aos Açores a título de empréstimo do Botafogo, reservando esta SAD opção de compra", adianta o emblema insular em comunicado.

O atleta de 24 anos, que já seguiu para Penafiel para integrar o estágio da equipa, participou em 18 jogos e marcou um golo na última época na segunda divisão belga ao serviço do RWD Molenbeek, onde esteve por empréstimo do Botafogo.

No Brasil, além de ter representado o clube do Rio de Janeiro, Vinícius passou ainda pelo Goiás, onde foi formado.

"As primeiras impressões são muito boas. Em pouco tempo já deu para perceber que estou rodeado de gente boa, pessoas muito gentis. Já me sinto à vontade e espero poder retribuir este carinho todo com golos e assistências, ajudando dentro do campo", afirmou o avançado, em declarações reproduzidas pelo clube.

No fim de semana, o Santa Clara venceu o Vianense por 1-0, com um golo de Ricardinho aos 25 minutos, no segundo jogo da pré-época.

A próxima partida dos açorianos vai decorrer na quarta-feira, frente ao Feirense, às 10h, no Complexo Desportivo do Freamunde.

Para a temporada 2023/24, os açorianos contrataram o avançado Vinícius, o guarda-redes Bravim, os médios Sarará, Serginho, Bruno Almeida (que assinou em definitivo pelo clube), MT (que renovou o empréstimo) e Klismahn, o extremo Reinaldo, os centrais Luís Rocha, Sidney Lima, Sema Velásquez e Pedro Pacheco e os laterais David Bruno, Lucas Soares e Miguel Pires.

O Santa Clara vai alinhar na 2.ª Liga em 2023/24 sob a liderança do treinador Vasco Matos (ex-adjunto do Casa Pia), após cinco temporadas consecutivas na primeira divisão.