Werton apontado ao Santa Clara

O Santa Clara está em conversações com o Flamengo para apurar a viabilidade da cedência por empréstimo de Werton.O avançado de 20 anos leva dois golos em outros tantos jogos este ano, marcando nos triunfos por 2-1 sobre o São Bento e São José, fazendo ainda uma assistência nos sub-20 rubro-negros.Segundo é avançado no Brasil, o emblema carioca pretende prolongar o vínculo do jogador que terminava no final do ano até julho de 2026, cedendo o atleta aos açorianos por época e meia, até julho de 2025.Em 2023, não marcou qualquer golo nos três jogos que fez pela equipa principal, os mesmos que fizera em 2022, com um golo marcado.