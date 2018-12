Henry: Soberania escrita em quatro atos

Entre os números da goleada (6-1) com que o Sp. Braga B envergonhou o Mafra, no passado domingo, há um protagonista nesta história de encantar para uns e de horror para outros. Henry, avançado de 19 anos, fez o pleno da eficácia perante a baliza contrária e com quatro remates certeiros escreveu o primeiro póquer da carreira.

"Nunca tinha marcado quatro golos num jogo, é a primeira vez, e estou realmente muito feliz. É uma marca que todos os jogadores procuram e é bem difícil de alcançar. Quatro golos? Nem sei explicar…", comentou o brasileiro do Sp. Braga B, pronto a certificar que o seu nome nada tem de inspiração futebolística.

"Toda a gente me diz que é por causa do Thierry Henry, mas a verdade é que a minha mãe deu-me este nome depois de ver que num livro significava soberano da casa. Ela ficou muito feliz ao ver esse significado e pensou que ia combinar comigo", contou.

"Aqui há mais contacto nos jogos, é mais duro, ao contrário do Brasil, em que há mais liberdade. Só tenho é de me adaptar, mas acho que não vai ser difícil", analisou , traçando as diferenças futebolísticas depois de atravessar o Atlântico. Emprestado pelos brasileiros do Audax ao Sp. Braga por três épocas, Henry partilha o sonho de tantos outros jovens que vestem a camisola dos arsenalistas.

"Já conhecia o Sp. Braga, um clube que está entre os grandes de Portugal. Espero crescer mais e ajudar a equipa a crescer, porque não posso parar só por causa destes quatro golos. Claro que tenho o objetivo de chegar à equipa principal, mas tenho de trabalhar muito para o conseguir", concluiu.