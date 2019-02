Rui Santos explica regresso: «O coração falou mais alto»

Rui Santos orientou o primeiro treino ao leme do Sp. Braga B, esta quarta-feira, um dia depois de ser apresentado como novo técnico da formação arsenalista, rendendo Wender Said ao leme.No final do apronto, o treinador falou aos meios oficiais do clube e explicou os motivos para regressar a uma casa que bem conhece. "Foi tudo muito rápido. Recebi um telefonema do Presidente às 9h30 de segunda-feira e o que falou mais forte foi o coração. Tenho um grande amor por este clube, é o meu clube, o clube da minha cidade, foi aqui que cresci e que aprendi a ser homem. Já é a terceira vez que volto a esta casa e o bom filho a casa torna", começou por dizer, apontando de imediato às vitórias."Só temos um caminho para os próximos jogos, que é vencer. Estes atletas têm muita qualidade, agora é preciso criar uma família dentro do grupo porque só resolvemos as coisas no coletivo. Sou só mais uma peça, não venho salvar nada. Estou aqui para ajudar e conto também com ajuda de todos, desde o técnico de equipamentos ao departamento médico e a toda a estrutura que nos guia. Queremos levar este barco a bom porto e acredito que o vamos conseguir", referiu.Sobre o plantel, o técnico destacou a "qualidade" individual dos jogadores, mas sublinhou que o mais importante é o coletivo."Temos um grupo com excelentes individualidades mas uma equipa não se faz pelo individual, faz-se pelo seu todo. Nesse sentido, temos de juntar as peças do puzzle pois todos somos poucos para este grande desafio que temos pela frente, mas estou convencido que vamos superar as expectativas", garantiu.