Sp. Braga B-P. Ferreira, 3-1: Bracarenses derrotam líder

O Sporting de Braga B venceu este sábado por 3-1 o Paços de Ferreira, líder da II Liga de futebol, numa partida da 18.ª jornada em que os pacenses jogaram com menos um durante cerca de 75 minutos.Os minhotos marcaram cedo, logo aos sete minutos, por Ibrahima, mas um autogolo de Casimiro, aos 39, empatou a partida. No período de descontos da primeira parte, o Braga B sentenciou a partida com dois golos, por Pedro Amador e André Ribeiro (45+1 e 45+3).Os bracarenses somaram a segunda vitória seguida, depois do triunfo sobre o Benfica B na última ronda (3-2), e podem distanciar-se um pouco dos últimos lugares.Já o Paços de Ferreira interrompeu uma série de cinco jogos sem perder na II Liga, mas vai continuar isolazdo no primeiro lugar, porque o Famalicão, segundo classificado, empatou em casa com o Farense (0-0).Aos 17 minutos, surgiu um dos lances capitais: uma entrada imprudente de Tanque sobre Rafael Assis originou a expulsão do avançado brasileiro e, minutos depois, à saída de maca do compatriota médio do Braga B.Os minhotos já venciam na altura, mas, mesmo com menos um jogador, o Paços de Ferreira nunca desistiu de procurar o empate, o que logrou com o autogolo de Casimiro.Em cima do intervalo, contudo, o Braga B 'matou' a partida: primeiro foi Pedro Amador a empurrar para a baliza deserta, após insistência de Casimiro, e, logo a seguir, André Ribeiro deu sequência a um bom trabalho de Ibrahima e, à segunda, fez o golo.Ao intervalo: 3-1.1-0, Ibrahima, 07 minutos.1-1, Casimiro, 39 (própria baliza).2-1, Pedro Amador, 45+1.3-1, André Ribeiro, 45+3.Tiago Pereira, Casimiro, Inácio, David Carmo, Simão, Rafael Assis (Pedro Amador, 24), Ibrahima (Henry, 78), Afonso Caetano, Crespo, André Ribeiro (Midana, 85) e Denisson.Filipe Ferreira, Danilo, Pedro Amador, Midana, Tiago Dias, Elias Emanuel e Henry).Wender Said.Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, Marco Baixinho, Júnior Pius, Paulo Henrique, Diaby (Uilton, 64), Luiz Carlos, Christian, Fatai (Paul Ayongo, 71), Wagner (Rafael Barbosa, 64) e Tanque.Carlos, Marcos Valente, André Leão, Rafael Barbosa, Elves, Uilton e Paul Ayongo).Vítor Oliveira.Luís Godinho (AF Évora).cartão amarelo para Inácio (20), André Ribeiro (53), Crespo (66), Tiago Pereira (82). Cartão vermelho direto para Tanque (17).cerca de 350 espetadores.