Jogador do Sp. Covilhã testou positivo à Covid-19

Um jogador do plantel do Sp. Covilhã testou positivo à covid-19 e encontra-se a cumprir isolamento, informou esta sexta-feira o clube serrano.

O caso foi detetado na sequência dos testes obrigatórios feitos aos jogadores profissionais de futebol antes dos jogos.

Segundo os leões da serra, o jogador está assintomático, "encontra-se bem e passará a cumprir o isolamento nas condições pré-definidas no plano de contingência estabelecido pela Direção-Geral da Saúde".

O Sp. Covilhã defronta sábado, em casa, às 11 horas, na quarta jornada do campeonato, o Varzim, que hoje também anunciou ter sido detetado no plantel um jogador infetado com o novo coronavírus, igualmente assintomático e em isolamento.