José Mendes é o único candidato às eleições no Sp. Covilhã

O presidente do Sporting da Covilhã, José Mendes, lidera a única lista candidata às eleições marcadas para 21 de dezembro no clube, que disputa a 2ª Liga de futebol.

O prazo para a entrega de listas terminou esta terça-feira, às 18 horas, e, segundo fonte do emblema serrano, apenas uma candidatura, entregue num envelope fechado, deu entrada na secretaria.

Contactado pela agência Lusa, José Mendes confirmou que a documentação foi entregue pelo seu mandatário, Vítor Caetano, sem adiantar quem são os elementos que o acompanham.

O dirigente serrano, de 62 anos, está há 17 na presidência do Sporting da Covilhã, que há 15 anos consecutivos disputa o segundo escalão do futebol nacional, e avança para um sétimo mandato.

Depois de em junho último ter informado que seria candidato, com "uma lista remodelada", em 30 de novembro disse não ter, no momento, intenção de se recandidatar, desafiando os críticos a apresentarem-se a sufrágio, mas, em 09 de dezembro, anunciou, após "uma profunda reflexão", querer "dar continuidade ao trabalho" que tem "em mãos".

"É hoje inquestionável, só quem está de má-fé, evita reconhecer que a obra, e consequente credibilidade que o clube hoje detém, se ficam a dever ao trabalho abnegado dos coletivos que, com espírito de missão, tenho vindo a liderar ao longo dos anos", sublinhou José Mendes, numa conferência de imprensa, rodeado por 18 sócios, entre os quais cinco jogadores do plantel principal.

O presidente dos 'leões da serra' apontou como prioridades a conclusão da última fase do estádio, a construção da Academia e o desejo de no ano do centenário, em 2023, os 'serranos' chegarem à I Liga de futebol.