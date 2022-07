Adilson agrada a Leonel Pontes e assina pelo Sp. Covilhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Adilson, trinco de 23 anos, proveniente do emblema espanhol Leganés, foi esta quinta-feira anunciado pelo Sporting da Covilhã como reforço do clube da 2.ª Liga. "O Sporting Clube da Covilhã informa que chegou a acordo com o médio de 23 anos Adilson para, na próxima época, representar o SC Covilhã", divulgou o clube serrano, em comunicado.

Adilson Miguel Fernandes, nascido na Guiné-Bissau e com nacionalidade portuguesa, é médio defensivo e tem feito a pré-época com o plantel dos leões da serra.

O treinador do Sporting da Covilhã, Leonel Pontes, já tinha manifestado o seu agrado com o desempenho do jogador.

Adilson é o 13.º reforço do Sporting da Covilhã para a próxima época.

Os serranos já tinham anunciado a contratação do guarda-redes Vítor São Bento (ex-Trofense), dos laterais Jorginho (ex-Famalicão) e Diogo Rodrigues (ex-Portimonense), dos centrais Casagrande (ex-Portimonense), Seydine N'Diaye (ex-FC Dordrecht, Países Baixos) e Mohammed Adams (ex-Honka, Finlândia), dos médios Zé Tiago (ex-Varzim) e Sergio Quintero (ex-Barcelona SC, Equador), e dos avançados Nuno Rodrigues (ex-Vilafranquense), Marsico (ex-Argja Bótfelag, Ilhas Faroé) e Gildo Vilanculos (ex-Amora).

Os guardiões Igor Araújo e Bruno Bolas, os defesas Tiago Moreira e Jaime Simões, os médios Gilberto Silva, Diogo Cornélio e Sena Yang e os avançados Fabrice Tamba, Perea e Kukula continuam no plantel.